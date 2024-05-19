Вертолет Раиси обнаружили в селе Узи в провинции Восточный Азербайджан

Специалисты определили местоположение вертолета, в котором был президент Ирана Эбрахим Раиси, он сел в районе села Узи, туда направлены поисково-спасательные группы. Об этом сообщило местное агентство Tasnim.

Село Узи находится в северо-западной провинции Восточный Азербайджан.

Уточняется, что на место аварии были направлены восемь машин скорой помощи, а также вертолет МЧС, его движение ограничивается сложными погодными условиями.

Напомним, сегодня вертолет с иранским лидером и главой МИД потерпел жесткую посадку у Азербайджана. Поиски ведутся в условия гористой местности, сильного дождя и густого тумана, именно поэтому экстренные службы так долго добираются, сообщил глава МВД Ирана Ахмад Вахиди.

Президентский вертолет двигался из Азербайджана, где Раиси находился с визитом, обратно в Иран.