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Mehr: президент Ирана Раиси движется в Тебриз на автомобиле

По данным иранского агентства, Раиси не пострадал в результате жесткой посадки вертолета, он преодолеет оставшееся расстояние до Ирана по суше.
Елизавета Кондрикова 2024-05-19 16:46:20
© Фото: Iranian Presidency, Keystone Press Agency Globallookpress

Президент Ирана Эбрахим Раиси не пострадал, сейчас он едет в автомобиле в составе кортежа в иранский город Тебриз, пишет агентство Mehr. Президент преодолеет оставшееся расстояние по суше.

Сегодня вертолет с президентом и главой иранского МИД на борту потерпел аварию у Азербайджана, поиски затруднены сложными погодными условиями - в регионе отмечали туман. Также сообщалось о том, что экипаж вертолета сумел связаться с командным центром.

Иранский лидер следовал из Азербайджана, где находился с визитом, обратно в Иран.

#вертолет #авария #Иран #Азербайджан #Эбрахим Раиси
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