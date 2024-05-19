Mehr: президент Ирана Раиси движется в Тебриз на автомобиле

Президент Ирана Эбрахим Раиси не пострадал, сейчас он едет в автомобиле в составе кортежа в иранский город Тебриз, пишет агентство Mehr. Президент преодолеет оставшееся расстояние по суше.

Сегодня вертолет с президентом и главой иранского МИД на борту потерпел аварию у Азербайджана, поиски затруднены сложными погодными условиями - в регионе отмечали туман. Также сообщалось о том, что экипаж вертолета сумел связаться с командным центром.

Иранский лидер следовал из Азербайджана, где находился с визитом, обратно в Иран.