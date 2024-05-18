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Российские войска освободили Старицу в Харьковской области

Продолжено продвижение в глубину обороны противника, отметили в МО РФ.
2024-05-18 13:16:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска освободили Старицу в Харьковской области. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны Российской Федерации.

Как уточняется, взять под контроль населенный пункт удалось благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Север».

«В результате активных действий освобожден населенный пункт Старица Харьковской области», - говорится в сообщении МО РФ.

Кроме того, наши бойцы продолжают продвигаться в глубину обороны врага, добавили в российском военном ведомстве.

Накануне в Минобороны России заявили, что за минувшую неделю наши бойцы освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Среди них, частности, Стрелечья, где уже в числе первых успел побывать наш корреспондент.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

#Минобороны #ВС РФ #Харьковская область #спецоперация #МО РФ #российские войска #старица
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