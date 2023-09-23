Попова заявила, что Каховскую ГЭС взорвали для угрозы биологической безопасности

По словам главы Роспотребнадзора, в регионе провели дезинфекционные мероприятия, а также наладили поставки вакцин и других препаратов.

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Подрыв Каховской гидроэлектростанции был направлен на формирование угрозы биологической безопасности. Об этом заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.

«Наши сотрудники продолжают контроль за обстановкой на данной территории», - сказала она в интервью РИА Новости.

Глава ведомства добавила, что пострадавший в результате ЧП район поддерживает мобильная лаборатория специальной противоэпидемической бригады. Она отметила, что в регионе провели дезинфекционные мероприятия, а также наладили поставки вакцин и других лекарственных препаратов.

«Обеспечение водой, обеспечение питанием, обеспечение пунктов временного размещения людей - все это, конечно, позволило избежать любых осложнений эпидемиологического характера», - рассказала Попова.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в результате прорыва Каховской ГЭС погибли 57 человек. Российский лидер отметил, что необходимо оказать помощь семьям погибших в результате этой трагедии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в России не сомневаются в ответственности Украины за подрыв гидроэлектростанции. Глава российского МИДа отметил, что Киев просит Международный уголовный суд (МУС) расследовать совершенное им же преступление.