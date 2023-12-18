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Сальдо рассказал о планах восстановления Каховской плотины

Никита Черненко
06:44 18.12.2023
Сохранившиеся чертежи плотины и современные технологии позволят восстановить плотину значительно быстрее и сделать ее полезнее.
Сальдо рассказал о планах восстановления Каховской плотины
© Фото: Viacheslav Onyshchenko, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Восстановление Каховской плотины, разрушенной ударами ВСУ летом 2023 года, займет намного меньше времени, чем ее строительство в советский период, за счет сохранившихся чертежей ГЭС и современных технологий. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью агентству РИА Новости.

Губернатор отметил, что перед восстановлением ГЭС предстоит провести геодезические замеры и техническое исследование оставшихся конструкций. По словам главы Херсконской области, если в 50-е годы прошлого века плотину строили 3 года, то сейчас строительство займет меньше времени, а применение современных технологий позволит улучшить функционал Каховской плотины.

«Хотя проектная документация на Каховскую плотину большей частью в архивах московских институтов сохранилась, которые тогда разрабатывали ее, от нее можно оттолкнуться и опереться уже на современные условия, сделать Каховскую плотину и все те конструкции, которые были на ней - там было так называемое шлюзовое хозяйство, через которое пропускались корабли, - можно значительно быстрее и применить уже современные технологии, которые сделают эту плотину еще более краше, привлекательнее и полезнее главное», - сообщил Сальдо.

Херсонская ГЭС была частично разрушена в результате артиллерийских и ракетных ударов ВСУ в ночь на 6 июня 2023 года. Последствия прорыва плотины устранялись на протяжении двух месяцев, по заявлению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, подрыв гидроэлектростанции был направлен на создание угрозы биологической безопасности.

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