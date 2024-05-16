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Зеленский обвинил «весь мир» в сложной ситуации под Харьковом

Глава киевского режима заявил, что помощь от западных союзников не поступала несколько месяцев.
Сергей Лебедев 2024-05-16 17:04:36
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press

Ответственность за непростую ситуацию, сложившуюся для ВСУ под Харьковом, несет «весь мир». Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, пишет Радио Sputnik.

Он отметил, что украинские войска якобы несколько месяцев не получали помощь от западных союзников. По словам Зеленского, Киев рискует потерять контроль над Харьковом.

«Ситуация очень серьезная», - сказал он.

Напомним, сегодня в Минобороны России заявили об очередных успехах ВС РФ в Харьковской области. Бойцы группировки «Север» продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям «Кракен»* и «Иностранный легион».

Также были отражены две украинские контратаки в районах Старицы и Глубокого. Суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 205 человек.

В минувшую среду сообщалось, что российские военные освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области.

* «Кракен» - террористическая организация, запрещенная на территории России.

#Минобороны России #ВС РФ #Киев #Харьковская область #Харьков #Владимир Зеленский #МО РФ
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