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Власти Украины эвакуировали 7 023 человека из Харьковской области

Эвакуация происходит на фоне прорыва российскими войсками обороны врага и улучшения тактического положения на этом направлении.
Елизавета Кондрикова 2024-05-14 13:49:08
© Фото: Madeleine Kelly, Keystone Press Agency Globallookperss

Власти Украины эвакуировали более 7 000 человек из приграничных с Россией районов Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Всего были эвакуированы 7 023 человека из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов. На прошлой неделе Синегубов писал, что оснований для проведения эвакуации нет.

Местные жители были вывезены из районов, которые граничат с Белгородской областью. Эвакуация из Волчанска, который располагается в 10 км от Шебекино, и других прилежащих населенных пунктов началась в пятницу, 10 мая.

Накануне в Минобороны России сообщали об улучшении тактического положения российских войск в Харьковской области. За два дня бойцы войск группировки «Север» освободили девять населенных пунктов, под контролем Российской армии уже более 200 квадратных километров.

#в стране и мире #Украина #Харьковская область #эвакуация
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