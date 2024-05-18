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Глава МАГАТЭ проведет технические переговоры по ЗАЭС в Калининграде

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует обсудить с российской стороной вопросы вокруг систем безопасности ЗАЭС, топлива и самого объекта.
Ян Брацкий 2024-05-18 09:03:50
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси намерен обсудить вопросы безопасности Запорожской атомной станции во время майского визита в Калининград.

«Возможно, это будет ближе к концу месяца. И тогда, надеюсь, мне удастся провести еще один раунд технических переговоров», - цитирует РИА Новости заявление главы МАГАТЭ.

Украинские националисты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС. Прилеты достаточно хаотичны и фиксируются как по самой станции и объектам ее инфраструктуры, так и по куполу шестого энергоблока. Об этом ранее рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Эти атаки крайне опасны, уточнила она. Специалисты станции ежедневно проводят замеры радиационного фона, все в пределах нормальных значений.

О том, что удары ВСУ по станции могут привести к ядерной катастрофе неоднократно заявляли российские власти на всех уровнях. Так, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что страны Европы своим молчанием ставят под угрозу жизни и здоровье собственных граждан. Дипломат добавил, что Россия продолжит защищать ЗАЭС от украинских атак.

#МАГАТЭ #Калининград #Запорожская АЭС #рафаэль гросси
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