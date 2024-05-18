Глава МАГАТЭ проведет технические переговоры по ЗАЭС в Калининграде

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси намерен обсудить вопросы безопасности Запорожской атомной станции во время майского визита в Калининград.

«Возможно, это будет ближе к концу месяца. И тогда, надеюсь, мне удастся провести еще один раунд технических переговоров», - цитирует РИА Новости заявление главы МАГАТЭ.

Украинские националисты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС. Прилеты достаточно хаотичны и фиксируются как по самой станции и объектам ее инфраструктуры, так и по куполу шестого энергоблока. Об этом ранее рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Эти атаки крайне опасны, уточнила она. Специалисты станции ежедневно проводят замеры радиационного фона, все в пределах нормальных значений.

О том, что удары ВСУ по станции могут привести к ядерной катастрофе неоднократно заявляли российские власти на всех уровнях. Так, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что страны Европы своим молчанием ставят под угрозу жизни и здоровье собственных граждан. Дипломат добавил, что Россия продолжит защищать ЗАЭС от украинских атак.