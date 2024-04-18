Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина рассказала, куда чаще бьют ВСУ

Прилеты по Запорожской АЭС достаточно хаотичны - атаки фиксируются и по самой станции, и по объектам инфраструктуры, и по куполу шестого энергоблока. Об этом «Звезде» заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, эти атаки несут за собой угрозу. Также она прокомментировала очередную попытку ВСУ ударить по тренажерному центру ЗАЭС.

«Дрон был обезврежен над крышей учебно-тренировочного центра. Ни оборудование, ни люди не пострадали. В эту точку прилет фиксируется не первый раз и вызывает опасения», - отметила Яшина.

По ее словам, данный центр не является частью производственной, технологической цепочки, это учебный центр, находящийся в отдельном помещении станции.

«Замеры делаем в ежедневном режиме. Все находится в пределах нормальных значений», - уточнила представитель ЗАЭС.

Украинский дрон 18 апреля атаковал уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, он был нейтрализован над крышей корпуса «Г» УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

Напомним, националисты неоднократно обстреливали Запорожскую атомную электростанцию. Ранее в Министерстве иностранных дел России отметили, что Украина, поддерживаемая США и западными сателлитами, дает понять, что встала на путь ядерного террора.