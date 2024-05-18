Первыми журналистами, которые вошли в поселок Стрелечья на Харьковском направлении, стала съемочная группа телеканала «Звезда». На этой неделе населенный пункт перешел под контроль российской группировки войск «Север». Стрелечья находится на границе Белгородской и Харьковской областей. До самого Харькова всего 50 километров.

Сейчас в этом районе продолжается операция по созданию буферной зоны. На подступах к поселку горят поля - так интенсивно работала артиллерия. В самом населенном пункте в основном расположена частная застройка, но есть и многоквартирные дома.

Противник, отступив из населенного пункта, засыпает его артиллерийскими снарядами. Наши бойцы не используют инфраструктурные объекты для своих опорных пунктов. А ВСУ использовали. Во дворах разметка для игры в «классики», а рядом тубусы от боеприпасов.

«Видимо, здесь, в детском саду, сидел минометный расчет, который бил по мирным поселкам нашего приграничья. Они использовали дошкольное учреждение. Знали, что мы по нему бить не будем, и оборудовали здесь место для миномета», - рассказал замкомандира мотострелкового батальона с позывным «Футболист».

Село по факту стало одним из больших опорных пунктов киевских боевиков. Отсюда они били по населенный пунктам Белгородчины. Стрелечья находится на подступах к Липцам - одному из приграничных форпостов ВСУ. Через Липцы проходит одно из направлений продвижения российских войск в Харьковской области. Еще одно идет через Волчанск, за который уже идут бои. Задача операции по созданию буферной зоны на границе Харьковской и Белгородской областей - отодвинуть украинские формирования настолько, чтобы они не могли бить по Белгороду.

«Противника отодвинули на пять километров. В поселке в принципе все устойчиво. Без вопросов. Противник бежал. Держал позиции, но быстро все выбивалось и занималось нашими бойцами», - рассказал командир мотострелкового батальона с позывным «Акула».

Атмосфера пока напряженная. Враг запускает дроны, следит за обстановкой. Еще пара опорных пунктов ВСУ находилась в библиотеке и в школе. По сути, поселок превратился в большую казарму. Большая часть жителей из него давно уехала.

«Мирное население есть. При штурмовых действиях мы видели до семи человек. В основном, это пенсионеры. В принципе, регулярные силы ВСУ всегда отступают, остаются старики», - объяснил заместитель командира мотострелкового батальона с позывным «Фаза».

Командир показал нам один из шевронов, найденных в казармах ВСУ.

«Противник располагался здесь в домах. Находили его схроны, точки где они располагались. Потом они сами наносили удары. Что-то тяжелое прилетало, может быть "Точка-У"», - показал заместитель командира мотострелкового батальона с позывным «Футболист».

Основное сопротивление боевики оказывали в районе психиатрической больницы. В 41-ом году фашисты выводили пациентов психиатрической больницы группами по 10 человек и расстреливали. В акте об этом злодеянии написано о 435 убитых. Затем гитлеровцы разграбили больницу и обрекли оставшихся в живых пациентов на голодную смерть. Наши бойцы говорят, что, по их данным, ВСУ нынешних пациентов выгнали. Больницу превратили в укрепленные позиции. Сейчас ВСУ на новых своих рубежах стягивают артиллерию в надежде сдержать продвижение пехоты группировки «Север».

«На трудных участках приходилось поддерживать бойцов танками, били прямой наводкой, отрабатывали конвейером и уходили. Враг уже понял, подтягивает резервы, начинает огрызаться. Но ничего, мы обломаем им зубы», - пообещал командир танкового батальона с позывным «Бурэ».

За пару часов пребывания съемочной группы в Стрелечья практически все время было тихо. Еще одно свидетельство того, что боевики вынуждены отойти далеко в глубину Харьковской области.