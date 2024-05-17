ВС РФ за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области, говорится в сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья», - говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные продолжают продвижение в глубину обороны противника на данном направлении, наносят поражение украинским бригадам.

В течение недели ВС РФ отразили 21 украинскую контратаку в данном районе. Потери украинской стороны в живой силе за прошедший период составили до 1 175 человек.

Всего за период с 11 по 17 мая ВС РФ нанесли 28 групповых ударов по Украине. В ходе ударов военные применили высокоточное оружие и беспилотники, поражались командные пункты, военные аэродромы, средства ПВО, арсеналы, базы горючего ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.