В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации «высокопоставленного террориста»

Израильская армия ликвидировала одного из «высокопоставленных террористов» в результате авиаудара по их оперативному центру на Западном берегу в Дженине.

«По данным разведывательной службы ISA, истребитель и вертолет ЦАХАЛ нанесли удар по комплексу, который использовался в качестве оперативного центра террористической инфраструктуры», - передает RT информацию из Telegram-канала Армии обороны Израиля.

По данным ЦАХАЛ, убитый террорист Ислам Хамайсе отвечал за серию терактов на Западном берегу и в районе Дженина, в том числе он был ответственным за перестрелку в мае 2023 года, в ходе которой был убит 32-летний отец двоих детей Меир Тамари, житель поселения Хармеш.

В комплексе также в момент атаки находили несколько террористов, которые планировали совершить дополнительные провокации в ближайшем будущем. Сам комплекс представлял опасность, его демонтировали с целью устранения угрозы, исходящей от террористов.

Ранее израильские военные ликвидировали Ахмеда Али, командующего военно-морским подразделением движения ХАМАС в секторе Газа. Али отвечал за атаки на территорию Израиля и нападения против сухопутных войск израильской армии.

С начала военной операции в секторе Газа всего погибли больше 35 тысяч человек. По данным на 10 мая, число убитых достигло 34 943, за этот же период были ранены 78 572 палестинца.