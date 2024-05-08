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ЦАХАЛ ликвидировал командующего военно-морским подразделением ХАМАС

Израильские ВВС уничтожили Ахмеда Али.
Мария Зайцева 2024-05-08 21:54:15
© Фото: idfofficial Telegram

Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала Ахмеда Али, командующего военно-морским подразделением движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом ЦАХАЛ сообщили в официальном телеграм-канале.

В сообщении говорится, что в результате совместной операции ЦАХАЛ и разведка ШАБАК уничтожили Ахмеда Али, который последние несколько лет участвовал в управлении проектами военно-морского подразделения ХАМАС в секторе Газа.

По данным ЦАХАЛ, Али отвечал за атаки на территорию Израиля и нападения против сухопутных войск израильской армии. Отмечается, что на прошлой неделе командующий начал террористическую деятельность против войск Израиля, действующих в центральной части Газы.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил о приостановке поставок боеприпасов Израилю, вызванной его наступлением в Рафахе.

#в стране и мире #Командующий #сектор Газа #ЦАХАЛ #ХАМАС
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