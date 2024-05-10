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В Газе число погибших от операции Израиля приблизилось к 35 тысячам

35 тысяч человек погибли с начала военной операции Израиля по данным Минздрава Газы.
Мария Зайцева 2024-05-10 21:39:40
© Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency Globallookpress

Практически 35 тысяч человек погибли с октября 2023 года, когда Израиль начал военную операцию в секторе Газа. Эти данные опубликовало министерство здравоохранения палестинского анклава.

По данным на 10 мая, число убитых достигло 34 943, за этот же период были ранены 78 572 палестинца.

В ведомстве сообщили, что в секторе убили 39 арабов, а 58 человек получили ранения.

8 мая от ударов израильской авиации по жилым в домам в Газе погибло не менее семи человек, днем 7 мая ЦАХАЛ начал военную операцию на востоке Рафаха после нападения 5 мая со стороны одноименного КПП со стороны ХАМАС.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #палестина #ЦАХАЛ #ХАМАС #погибшие
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