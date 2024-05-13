Варшава выделит $370 млн на укрепление стены на границе с Белоруссией

Более $370 млн польские власти выделят на модернизацию заграждения на границе с Белоруссией. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик в эфире телеканала TVN24.

«Именно столько надо выделить, чтобы это заграждение на самом деле работало», - отметил замглавы польского оборонного ведомства.

Заграждение на польско-белорусской границе возвели в 2022 году. Тогда строительство обошлось в $278 млн. Изначально, по словам Томчика, это было временным решением, но благодаря модернизации и добавлению поперечных балок, оно станет «непроходимым». Заграждение представляет из себя стену из стальных решетчатых блоков высотой 5,5 м и протяженностью 186 км для защиты от нелегальных мигрантов. Ранее власти Польши планировали построить башни высотой 70 метров для наблюдения за границей с Белоруссией.