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Варшава выделит $370 млн на укрепление стены на границе с Белоруссией

В 2022 году власти возвели на границе стену из стальных решетчатых блоков для защиты от нелегальных мигрантов.
Ирина Егорова 2024-05-13 00:33:29
© Фото: abian Sommer dpa, Globallookpress

Более $370 млн польские власти выделят на модернизацию заграждения на границе с Белоруссией. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик в эфире телеканала TVN24.

«Именно столько надо выделить, чтобы это заграждение на самом деле работало», - отметил замглавы польского оборонного ведомства.

Заграждение на польско-белорусской границе возвели в 2022 году. Тогда строительство обошлось в $278 млн. Изначально, по словам Томчика, это было временным решением, но благодаря модернизации и добавлению поперечных балок, оно  станет «непроходимым». Заграждение представляет из себя стену из стальных решетчатых блоков высотой 5,5 м и протяженностью 186 км для защиты от нелегальных мигрантов. Ранее власти Польши планировали построить башни высотой 70 метров для наблюдения за границей с Белоруссией. 

#белоруссия #Польша #граница #модернизация #заграждение #укрепление
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