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В танковое вооружение РФ по опыту СВО внесли более 500 доработок

Генерал-майор Сергей Шаленый отметил, что в ходе спецоперации изменились подход к применению вооружения и характер огневого поражения противника.
Сергей Лебедев 2024-05-17 20:58:41
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

На основе опыта, полученного в ходе специальной операции, было внесено более 500 доработок в российское бронетанковое вооружение. Об этом «Звезде» рассказал заместитель начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Сергей Шаленый.

«Они могут быть глазу незаметны, а реально уже реализованы в вооружении военной техники», - заявил генерал-майор.

По его словам, специалисты Главного автобронетанкового управления проанализировали новые условия ведения боя. Ведь в ходе спецоперации изменились подход к применению танкового вооружения и техники и характер огневого поражения противника.

Ранее Сергей Шаленый заявил, что в трофейной западной технике можно изучить лишь какие-то мелкие технические решения. Все остальное не представляет особого интереса и не стало сюрпризом для российских военных.

Генерал-майор добавил, что среди представленной на Поклонной горе техники практически нет современных образцов. Их «раз, два и обчелся».

#техника #Выставка #Поклонная гора #трофеи #наш эксклюзив #Сергей Шаленый #доработки
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