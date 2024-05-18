Дальнобойщики перекрыли трассу Киев-Одесса из-за закона о мобилизации

Украинские дальнобойщики создали затор на трассе Киев - Одесса, сообщает «Страна.ua». Водители возмущены новым законом о мобилизации на Украине.

Участники акции вывели на дорогу десятки фур. Там образовалась огромная пробка. По новому закону перевозчиков могут начать призывать на военную службу. Бывают случаи, когда дальнобойщиков снимали с рейсов на границе при выезде с Украины или по возвращении.

Из-за опасений быть мобилизованными некоторые водители бросают грузовики за границей и остаются там. Перевозчики отмечают, что многие водители теперь отказываются выходить в рейсы.

Один из участников акции рассказал, что дальнобойщики недовольны «драконовскими законами полулегитимной "зеленой" власти». По его словам, протестующие хотели бы, чтобы их увидели «дяди, которые катаются из Одессы в Киев на своих "Мерседесах"» и которых не трогают военкомы.

После ужесточения законов о мобилизации повестки на Украине будут считаться врученными даже если они отправлены по адресу, где не живет военнообязанный. Власти в Киеве намерены ввести в вузах специальный экзамен, который покажет, что студенты и аспиранты действительно учатся, а не уклоняются от мобилизации.