МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Украине будут считать врученной не дошедшую до адресата повестку

Это касается и случаев, когда оповещение отправлено почтой туда, где получатель не живет.
Владимир Рубанов 2024-05-18 00:52:48
© Фото: Oleksii Chumachenko Keystone Press Agency, Global Look Press

На Украине выписанная на имя гражданина повестка будет считаться врученной, даже если ее не передали лично в руки. Это касается и случаев, когда оповещение отправлено почтой туда, где получатель не живет.

Повестка будет считаться врученной, когда в почтовом сообщении поставлена отметка об отсутствии гражданина по адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на постановление кабмина от 16 мая.

Речь идет о ситуациях, когда человек не сообщил территориальному центру комплектования (военкомату) и социальной поддержки другой свой адрес.

В документе перечислены и другие допустимые подтверждения того, что военнообязанный получил повестку. Это отметки об отказе получить почтовое отправление, личная подпись о получении повестки, а также видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, которое имеет право вручать повестки.

Ранее стало известно, что власти в Киеве намерены ввести для студентов и аспирантов промежуточный экзамен, который покажет, что они на самом деле учатся, а не просто уклоняются от мобилизации.

#Украина #почта #вручение #мобилизация #уклонисты #повестки #тцк
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 