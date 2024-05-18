На Украине будут считать врученной не дошедшую до адресата повестку

На Украине выписанная на имя гражданина повестка будет считаться врученной, даже если ее не передали лично в руки. Это касается и случаев, когда оповещение отправлено почтой туда, где получатель не живет.

Повестка будет считаться врученной, когда в почтовом сообщении поставлена отметка об отсутствии гражданина по адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на постановление кабмина от 16 мая.

Речь идет о ситуациях, когда человек не сообщил территориальному центру комплектования (военкомату) и социальной поддержки другой свой адрес.

В документе перечислены и другие допустимые подтверждения того, что военнообязанный получил повестку. Это отметки об отказе получить почтовое отправление, личная подпись о получении повестки, а также видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, которое имеет право вручать повестки.

Ранее стало известно, что власти в Киеве намерены ввести для студентов и аспирантов промежуточный экзамен, который покажет, что они на самом деле учатся, а не просто уклоняются от мобилизации.