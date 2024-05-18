В Кривом Роге прозвучал взрыв

В городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины прогремел взрыв, город расположен на юго-востоке страны. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.
Уточняется, что перед этим звучало предупреждение о ракетной опасности, в регионе все еще объявлена воздушная тревога. Информации о пострадавших и повреждениях не приводится.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики и связи, военной промышленности Украины. Ранее на Днепропетровщине были сбиты пять вертолетов врага - один Ми-24 и еще один Ми-8 воздушных сил Украины.
Сегодня утром также сообщалось о повреждении объекта энергетической структуры под Полтавой. В регионе звучали сирены воздушной тревоги, взрывы звучали в городе Миргород.
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