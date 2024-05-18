Под Полтавой поврежден объект энергетической инфраструктуры

Глава военной администрации Полтавской области сообщил, что в регионе поврежден объект. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает RT.

Речь идет об объекте энергетической инфраструктуры. В каком именно районе он находится, не уточняется.

«Повреждена энергетическая инфраструктура в одном из районов Полтавщины», - заявил чиновник.

В ночь с пятницы на субботу в Полтавской области не раз звучали сирены воздушной тревоги. Ряд украинских изданий и пабликов писали о том, что в Миргороде прогремели взрывы.