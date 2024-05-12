МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские военнослужащие сбили пять вертолетов ВСУ на Днепропетровщине

Также дежурными средствами ПВО уничтожен украинский истребитель МиГ-29.
2024-05-12 13:17:33
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие уничтожили пять вертолетов противника в районе населенного пункта Манвеловка Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожили четыре вертолета Ми-24, один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов, восемь тактических ракет "Точка-У", управляемая авиабомба Hammer производства Франции, а также 23 реактивных снаряда Vampire, "Град" и "Ольха"», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об освобождении еще четырех населенных пунктов в Харьковской области силами подразделений группировки войск «Север».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Ми-24 #спецоперация #МО РФ #Днепропетровская область
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213