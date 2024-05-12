Российские военнослужащие сбили пять вертолетов ВСУ на Днепропетровщине

Российские военнослужащие уничтожили пять вертолетов противника в районе населенного пункта Манвеловка Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожили четыре вертолета Ми-24, один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов, восемь тактических ракет "Точка-У", управляемая авиабомба Hammer производства Франции, а также 23 реактивных снаряда Vampire, "Град" и "Ольха"», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об освобождении еще четырех населенных пунктов в Харьковской области силами подразделений группировки войск «Север».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.