МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бакалаврам разрешили окончить вуз без изменения программы

Ранее в Министерстве науки и высшего образования пообещали не обесценивать дипломы бакалавров.
Ян Брацкий 2024-05-18 13:29:50
© Фото: Сергей Мальгавко, РИА Новости

Студенты, получающие высшее образование по программе бакалавриата, смогут завершить обучение, не переходя на новую систему, пообещали в Минобрнауки Российской Федерации.

«Студентам, обучающимся по действующим в настоящее время образовательным программам, будет предоставлена возможность завершить обучение по той образовательной программе, на которую они поступили», - сообщили РИА Новости в министерстве.

В Минобрнауки пообещали установить соответствие действующих специальностей и направлений подготовки специальностям, утвержденным в рамках обновленной системы образования для вузов.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в российской системе высшего образования с 2025-го года не будет понятия «бакалавр». Как отметил министр, по целому ряду специальностей невозможно подготовить квалифицированных специалистов за относительно короткий срок.

Напомним, в прошлом году обращаясь к Федеральному собранию, президент Владимир Путин предложил вернуться к традиционным срокам обучения в высших учебных заведениях. Глава государства предложил совместить опыт всего лучшего, что было в советском образовании и современности.

#в стране и мире #вуз #Фальков #бакалавр #Минобрнауки России
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 