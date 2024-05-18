Бакалаврам разрешили окончить вуз без изменения программы

Студенты, получающие высшее образование по программе бакалавриата, смогут завершить обучение, не переходя на новую систему, пообещали в Минобрнауки Российской Федерации.

«Студентам, обучающимся по действующим в настоящее время образовательным программам, будет предоставлена возможность завершить обучение по той образовательной программе, на которую они поступили», - сообщили РИА Новости в министерстве.

В Минобрнауки пообещали установить соответствие действующих специальностей и направлений подготовки специальностям, утвержденным в рамках обновленной системы образования для вузов.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в российской системе высшего образования с 2025-го года не будет понятия «бакалавр». Как отметил министр, по целому ряду специальностей невозможно подготовить квалифицированных специалистов за относительно короткий срок.

Напомним, в прошлом году обращаясь к Федеральному собранию, президент Владимир Путин предложил вернуться к традиционным срокам обучения в высших учебных заведениях. Глава государства предложил совместить опыт всего лучшего, что было в советском образовании и современности.