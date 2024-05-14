Фальков: с 2025 года в России не будет понятия «бакалавр»

В российской системе высшего образования с 2025 года не будет понятия «бакалавр». Об этом в Государственной думе заявил кандидат на должность министра науки и высшего образования Валерий Фальков.

«У нас будет высшее образование и специализированное высшее образование», - сказал чиновник.

Валерий Фальков отметил, что по целому ряду специальностей невозможно подготовить квалифицированных специалистов за тот срок, который уделяется сегодня - четыре года.

«Особенно это касается инженеров», - добавил он.

Напомним, что в ходе прошлогоднего послания Федеральному собранию российский президент Владимир Путин предложил вернуться к традиционным срокам обучения в вузах. Глава государства отметил, что в образовании необходим синтез всего лучшего из советского опыта и современности.

При этом предполагается, что дипломы выпускников со степенью бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании.