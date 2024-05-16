МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Минобрнауки пообещали не обесценивать дипломы бакалавров

Новая система упразднит термин «бакалавр» и будет разделять высшее образование на базовое и специальное.
Ян Брацкий 2024-05-16 08:58:31
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости

Упразднение бакалавриата в России не обесценит уже полученных дипломов этой степени. С таким заявлением выступил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский.

«Позитивные изменения национальной системы высшего образования не несут никаких издержек для тех, кто получил диплом бакалавра... Их дипломы сохранят свой вес, ведь стоящие за ними знания никуда не делись», - цитирует ТАСС его заявление.

По мнению Могилевского, речь идет о новой точке отсчета в развитии национальной системы образования. Год назад Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России.

В новой системе устанавливается базовое и специализированное образование, а также профессиональное - аспирантура. Сроки обучения на разных уровнях составляют: в базовом высшем - от четырех до шести лет, в магистратуре - от одного года до трех лет.

#вуз #Минобрнауки #бакалавриат #высшее образование
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 