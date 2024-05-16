В Минобрнауки пообещали не обесценивать дипломы бакалавров

Упразднение бакалавриата в России не обесценит уже полученных дипломов этой степени. С таким заявлением выступил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский.

«Позитивные изменения национальной системы высшего образования не несут никаких издержек для тех, кто получил диплом бакалавра... Их дипломы сохранят свой вес, ведь стоящие за ними знания никуда не делись», - цитирует ТАСС его заявление.

По мнению Могилевского, речь идет о новой точке отсчета в развитии национальной системы образования. Год назад Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России.

В новой системе устанавливается базовое и специализированное образование, а также профессиональное - аспирантура. Сроки обучения на разных уровнях составляют: в базовом высшем - от четырех до шести лет, в магистратуре - от одного года до трех лет.