RTL: армия Франции тестирует «полезную» на Украине разведгруппу

Французские военные тестируют «совершенно новую» разведгруппу, которая, по их мнению, «будет полезна» на Украине, сообщает радиостанция RTL. Речь идет о группе под названием FRAN, состоящее из «ультра-малозаметных солдат».

Силами этой группировки можно вести разведку и захват траншей, отмечает радиостанция.

Тренировки проходят в Эстонии в ходе учений, в которых принимают участие силы НАТО. Общее количество военнослужащих на учениях составляет 14 тысяч человек. По словам старшего сержанта Квентина местность в Эстонии схожа с украинской, передает РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку французских солдат на Украину по просьбе Киева, либо в случае прорыва линии фронта российскими военными. В Кремле прокомментировали слова французского лидера, отметив, что это очень опасная тенденция - когда Париж постоянно говорит о возможности своей прямой вовлеченности в в украинский конфликт.