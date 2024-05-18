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Первые девять гражданских самолетов МС-21 поставят в 2025 году

С 2029 года планируются поставки 72 единиц ежегодно.
Ирина Егорова 2024-05-18 00:20:45
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Поставки первых девяти отечественных гражданских самолетов МС-21 ожидаются в 2025 году. К 2029 году программа предусматривает поставку 72 единиц ежегодно.

«С 2026 года планируется выйти на поставку свыше 20 единиц в год самолетов SSJ New», - следует из распоряжения правительства РФ, закрепляющего изменения в комплексную программу развития авиаотрасли до 2030 года, пишет ТАСС.

Сейчас ведется работа по замене импортных деталей в самолетах Ту-214, «Суперджет» и МС-21 на отечественные. По словам нынешнего вице-премьера Дениса Мантурова, самое сложное в этом процессе - заменить двигатель, однако российские предприятия успешно выполняют эту задачу. Первый испытательный полет полностью импортозамещенного МС-21 запланирован на 2024 год, его проведет ПАО «Яковлев».

Напомним, что в 2021 году состоялся первый полет опытного образца МС-21 с крылом из российских материалов и американскими двигателями PW1400G. В новой версии МС-21 стоит российский двигатель ПД-14.

 

#авиация #Самолет #Полет #МС-21 #импортозамещение #поставки #гражданские самолеты
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