Российские самолеты МС-21 и Superjet могут объединить под общий бренд

В России может появиться единый авиационный бренд, в который войдут отечественные гражданские самолеты МС-21 и «Суперджет». Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что сейчас работает над этим проектом.

«Не скрою, мы ведем работу в этом направлении (создании единого бренда. - Прим. ред.). Я не буду окончательно называть, к какому решению мы подходим, но очевидно, мы в ближайшее время об этом объявим», - сказал Мантуров в интервью ТАСС.

Ранее министр заявил, что в самолетах Ту-214, «Суперджет» и МС-21 заменят импортные детали на отечественные за два года. По словам Мантурова, самое сложное в этом процессе - заменить двигатель, однако российские предприятия успешно выполняют эту задачу.

Первый импортозамещенный «Суперджет» поднялся в небо в Комсомольске-на-Амуре в августе прошлого года. Он пробыл в воздухе 54 минуты, и за это время показал стабильную работу всех своих систем, заявил министр.