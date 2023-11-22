Первый полет полностью импортозамещенного МС-21 планируется в 2024 году

О перспективах российского МС-21 шла речь на Aerospace Science Week.

© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

ПАО «Яковлев» планирует в 2024 году провести испытательный полет полностью импортозамещенного самолета МС-21. Об этом заявил замгендиректора компании Олег Нестеров на Aerospace Science Week.

Как передает Интерфакс, начало серийного выпуска самолетов, оборудованных исключительно системами российского производства, ожидается в будущем году.

Ранее первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков в интервью «Звезде» пояснил, что первые серийные МС-21 с отечественными комплектующими выйдут в 2024 году.

Напомним, что в 2021 году состоялся первый полет опытного образца МС-21 с крылом из российских материалов и американскими двигателями PW1400G. В новой версии МС-21 стоит российский двигатель ПД-14.