Свыше пятисот домов остаются затоплены в Омской области

Пострадавшим от наводнения жителям Омской области сегодня начнут выплачивать по 10 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко. В ближайшее время режим ЧС введут во всем регионе. Самая тяжелая ситуация в Усть-Ишимском районе, где подтоплены более 500 домов и вода продолжает прибывать. Затопленный Усть-Ишим как на ладони. Ущерб, который нанесла стихия, с высоты птичьего полета оценивают глава МЧС России Александр Куренков и губернатор региона Виталий Хоценко. На повестке ключевые объекты - районная подстанция и дороги. Но в первую очередь - люди.

Пункт временного размещения в Усть-Ишиме. Сейчас здесь около 30 человек. Днем почти все на работе. Очередного выхода в рейс ждет и Елена Фролова. Она кассир на пассажирском катере. Здесь со всей женской заботой обустроила для себя уютный уголок. С соседками по комнате отметила и день рождения. Омрачает настроение лишь разлука с детьми.

«У меня трое ребятишек. Все они в городе с бабушкой. Сыну у меня шесть лет, он очень по маме скучает. Потому что мы всегда вместе», - поделилась Елена Фролова.

Таких родителей среди эвакуированных немало. Многие переживают, как ребята проведут каникулы, ведь взрослые этим летом будут заняты восстановлением домов после паводка. Этот вопрос уже решен. Все дети получат путевки в загородные лагеря. Принять юных омичей рады и в оздоровительных учреждениях других сибирских регионов.

Далее - энергетические объекты. На каждом в первую очередь слова благодарности спасателям, медикам, волонтерам и местным жителям, которые день и ночь строят насыпи, сортируют гуманитарные грузы, помогают с эвакуацией людей. Благодарят и за помощь с техникой. Высокопроходимый плавающий транспортер сегодня серьезное подспорье. С утра до поздней ночи на нем доставляют людям воду, продукты и лекарства.

«Сегодня также проговорили с членами правительства, с министрами. Возможность оказать поддержку. Мы сейчас оформляем правильно документы, как это делали Оренбург и Курган. У нас там работает наша группа в Оренбурге. Завтра возвращаются, и будем заявляться на федеральную поддержку», - рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Сейчас в Усть-Ишимском районе затоплено свыше 500 домов, приусадебных участков и пять автодорог. Там, где уже не проехать, дежурят автоинспекторы. Как только сойдет вода, начнется оценка ущерба.

«Все меры поддержки будут оказаны. Будет объявлена чрезвычайная ситуация по региону. Эта часть тоже будет отработана федеральной властью совместно с региональной», - пообещал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Написать заявление на оказание единовременной материальной помощи можно через портал «Госуслуги» и в отделениях МФЦ. Минтруд круглосуточно формирует списки пострадавших от паводка.