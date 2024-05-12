МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Омской области затопило дорогу в Усть-Ишимском районе

Порядка 400 жителей эвакуировали из-за ситуации с паводками в Усть-Ишимском районе Омской области.
Дарина Криц 2024-05-12 05:34:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Усть-Ишимском районе Омской области затоплена дорога, по этой причине люди вынуждены плыть на лодках из деревни Ашеваны в Усть-Ишим.

Прежде из-за ситуации с паводками из этого района эвакуировали более 400 жителей. Вода в деревне Ашеваны поднялась выше уровня насыпи, укрепляющей берег, и начала через нее переливаться.

В региональном главке МЧС рассказывали, что в Ашеванах подтопленными оказались 125 домов и 130 приусадебных участков. Спасатели продолжают работать в зоне затопления.

Как сообщалось 11 мая, увеличение уровня воды в реках Ишим и Иртыш привело к подтоплению 317 жилых домов и 467 приусадебных участков в Усть-Ишимском районе области.

Еще 19 населенных пунктов остаются отрезанными. Добраться до них можно только на технике высокой проходимости. На пяти участках автомобильных дорог ограничено движение. 

#в стране и мире #Наводнение #Омская область #Паводки #Усть-Ишимский район
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213