В Омской области затопило дорогу в Усть-Ишимском районе

В Усть-Ишимском районе Омской области затоплена дорога, по этой причине люди вынуждены плыть на лодках из деревни Ашеваны в Усть-Ишим.

Прежде из-за ситуации с паводками из этого района эвакуировали более 400 жителей. Вода в деревне Ашеваны поднялась выше уровня насыпи, укрепляющей берег, и начала через нее переливаться.

В региональном главке МЧС рассказывали, что в Ашеванах подтопленными оказались 125 домов и 130 приусадебных участков. Спасатели продолжают работать в зоне затопления.

Как сообщалось 11 мая, увеличение уровня воды в реках Ишим и Иртыш привело к подтоплению 317 жилых домов и 467 приусадебных участков в Усть-Ишимском районе области.

Еще 19 населенных пунктов остаются отрезанными. Добраться до них можно только на технике высокой проходимости. На пяти участках автомобильных дорог ограничено движение.