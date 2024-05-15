В Омской области число подтопленных домов выросло до 513

В Омской области число подтопленных жилых домов увеличилось до 513. При этом пик паводка в регионе еще впереди. Уровень воды в реке Иртыш продолжает расти. Так, например, в Усть-Ишиме по угрозой затопления оказалась электростанция и дорога, по которой пока можно перебраться в безопасное место.

Эвакуация жителей теперь возможна и на тяжелой технике. Недавно из Новосибирска прибыл плавтранспортер. Вывозят не только людей и имущество, но и животных. В спасательной операции задействовали даже ветеринаров.

Пик паводка ожидают в течение двух-трех дней. В Омской области сейчас действует режим ЧС. Тяжелая ситуация и в Тюменской области. Под угрозой затопления оказался Вагайский район.

«Мы усиливаем группировку сил и средств в Вагайском районе. Уже сегодня утром туда убыли сотрудники МЧС - 52 человека. Вчера прибыла группировка в деревню Большой Карагай – 21 человек. По моему поручению на место выехал заместитель губернатора Владимир Чейметов, который на месте будет координировать работу всех служб», - заявил глава региона Александр Моор.

Уровень реки у Большого Карагая сейчас выше 12 метров. Вода продолжает прибывать. Сотрудники МЧС укрепляют земляные насыпи, а жителей готовят к эвакуации.

Паводки сейчас переживают 28 регионов. Самые разрушительные- в Сибири и на Урале, где были превышены средние многолетние показатели. А Якутия сейчас переживает активную фазу ледохода. В зоне подтопления оказались два населенных пункта. Общая протяженность ледохода составила 544 километра. На реке Лена сотрудники МЧС проводят взрывные работы. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.