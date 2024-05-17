Россия больше не будет приглашать США на парады в честь Дня Победы

Россия больше не будет приглашать представителей Соединенных Штатов на празднование Дня Победы в Москве, однако всегда будет рада видеть ветеранов Второй мировой войны, которые живут в США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«В своей погоне за все новыми и новыми нарративами, лишь бы очернить Россию, американцы отрицают ключевую роль Советского Союза в победе над нацистской Германией. Они не способны изменить свой подход, и поэтому мы и приглашать их не будем», - сказал Рябков в интервью ТАСС.

Он добавил, что Москва готова принять у себя представителей власти США, но только если что-то изменится в подходе Вашингтона. Однако сейчас в стране склонны отрицать правду о событиях тех лет и на данный момент не стремятся менять свою точку зрения.

По словам дипломата, сейчас ветеранов Второй мировой войны преследуют за посещение подобных событий в России.

Напомним, в начале года глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что американо-российских отношений на современном этапе практически нет, они находятся на низком уровне.

В этом году на торжественном параде в Кремле присутствовали лидеры восьми стран - Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.