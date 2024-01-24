Лавров заявил, что российско-американских отношений сейчас практически нет

Отношения между Россией и Соединенными Штатами на современном этапе сохраняются на низком уровне, «их практически нет», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Уровень низкий, точка низкая, контактов практически нет за исключением обсуждения условий функционирования наших дипломатических миссий и работы их дипломатов в РФ», - сказал министр на пресс-конференции.

По словам дипломата, между двумя странами ведется «нудный разговор», в котором иногда появляются разные двусторонние предложения. Лавров также напомнил, что взаимные высылки между Россией и США начались еще в период президентства Барака Обамы и подчеркнул, что Вашингтон в любых вопросах пытается заполучить одностороннюю выгоду.

В рамках пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства также сообщил о запросе российской стороны на проведение заседания СБ ООН по факту крушения самолета Ил-76 в Белгородской области с пленными украинскими военнослужащими на борту.