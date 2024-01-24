МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров заявил, что российско-американских отношений сейчас практически нет

По словам министра, отношения между двумя странами строятся лишь вокруг обсуждения работы посольств.
Елизавета Кондрикова 2024-01-24 21:11:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru Globallookpress

Отношения между Россией и Соединенными Штатами на современном этапе сохраняются на низком уровне, «их практически нет», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Уровень низкий, точка низкая, контактов практически нет за исключением обсуждения условий функционирования наших дипломатических миссий и работы их дипломатов в РФ», - сказал министр на пресс-конференции.

По словам дипломата, между двумя странами ведется «нудный разговор», в котором иногда появляются разные двусторонние предложения. Лавров также напомнил, что взаимные высылки между Россией и США начались еще в период президентства Барака Обамы и подчеркнул, что Вашингтон в любых вопросах пытается заполучить одностороннюю выгоду.

В рамках пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства также сообщил о запросе российской стороны на проведение заседания СБ ООН по факту крушения самолета Ил-76 в Белгородской области с пленными украинскими военнослужащими на борту.

 

#Россия #Сергей Лавров #сша #МИД РФ #двусторонние отношения #уровень отношений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»