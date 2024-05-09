Приглашенные на Парад Победы иностранные лидеры съезжаются в Кремль

Лидеры иностранных государств, приглашенные на Парад Победы в Москве, съезжаются в Кремль. На мероприятие уже прибыли главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Гвинеи-Бисау.

Парад посетят лидеры восьми стран - Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Также на мероприятие были приглашены премьер-министр Армении Никола Пашинян и президента Азербайджана Ильхам Алиев, однако они не смогли посетить торжество.

Также приглашены руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, Евразийского банка развития, Шанхайской организации сотрудничества и ряда других государств, а также представители дипломатических миссий и военные атташе из дружественных государств.

Напомним, что в этом году по Красной площади пройдут более девяти тысяч человек - в том числе представители силовых ведомств и курсанты военных училищ. Также в Параде задействованы около 75 единиц военной техники и вооружения, а также авиация ВКС РФ. Отдельной коробкой пройдут участники специальной военной операции - отличившиеся бойцы и Герои России.