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Приглашенные на Парад Победы иностранные лидеры съезжаются в Кремль

На Красную площадь уже прибыли главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Гвинеи-Бисау.
Алексей Курильченко 2024-05-09 09:50:16
© Фото: Александр Щербак, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Лидеры иностранных государств, приглашенные на Парад Победы в Москве, съезжаются в Кремль. На мероприятие уже прибыли главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Гвинеи-Бисау.

Парад посетят лидеры восьми стран - Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Также на мероприятие были приглашены премьер-министр Армении Никола Пашинян и президента Азербайджана Ильхам Алиев, однако они не смогли посетить торжество.

Также приглашены руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, Евразийского банка развития, Шанхайской организации сотрудничества и ряда других государств, а также представители дипломатических миссий и военные атташе из дружественных государств.

Напомним, что в этом году по Красной площади пройдут более девяти тысяч человек - в том числе представители силовых ведомств и курсанты военных училищ. Также в Параде задействованы около 75 единиц военной техники и вооружения, а также авиация ВКС РФ. Отдельной коробкой пройдут участники специальной военной операции - отличившиеся бойцы и Герои России.

#в стране и мире #9 мая #день победы #Красная площадь #иностранные лидеры
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