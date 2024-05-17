Чемезов рассказал, что Superjet могут переименовать в «Яковлев»

Ростех планирует переименовать импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet 100 (SJ-100) в «Яковлев», от английского названия Superjet откажутся, сообщил глава корпорации Сергей Чемезов в интервью для РБК.

«У нас это все под КБ имени А.С. Яковлева, и я думаю, что так и будет - "Яковлев"», - сказал Чемезов.

Впервые о необходимости ребрендинга и переименования заговорили в 2019 году. В планы корпорации входит перевод гражданских самолетов под единый бренд.

Новое название будет дано в честь Александра Яковлева - советского авиаконструктора и генконструктора опытно-конструкторского бюро.

Sukhoi Superjet представляет собой первый крупносерийный пассажирский самолет, разработанный после распада Советского Союза, первый полет он совершил в 2008 году. В этот момент конструкция самолета на 80% состояла из импортных комплектующих.

Ранее сообщалось о том, что пассажиры смогут полететь на импортозамещенном варианте SJ-100 в 2026 году, после проведения всех заводских испытаний.