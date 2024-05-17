МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Чемезов рассказал, что Superjet могут переименовать в «Яковлев»

О необходимости переименования впервые заговорили пять лет назад.
Елизавета Кондрикова 2024-05-17 09:01:20
© Фото: Alexander Sayganov, Keystone Press Agency

Ростех планирует переименовать импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet 100 (SJ-100) в «Яковлев», от английского названия Superjet откажутся, сообщил глава корпорации Сергей Чемезов в интервью для РБК.

«У нас это все под КБ имени А.С. Яковлева, и я думаю, что так и будет - "Яковлев"», - сказал Чемезов.

Впервые о необходимости ребрендинга и переименования заговорили в 2019 году. В планы корпорации входит перевод гражданских самолетов под единый бренд.

Новое название будет дано в честь Александра Яковлева - советского авиаконструктора и генконструктора опытно-конструкторского бюро.

Sukhoi Superjet представляет собой первый крупносерийный пассажирский самолет, разработанный после распада Советского Союза, первый полет он совершил в 2008 году. В этот момент конструкция самолета на 80% состояла из импортных комплектующих.

Ранее сообщалось о том, что пассажиры смогут полететь на импортозамещенном варианте SJ-100 в 2026 году, после проведения всех заводских испытаний.

#ОПК #самолеты #ГК «Ростех» #Sukhoi Superjet 100 #переименование
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 