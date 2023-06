ОПК Первый опытный образец пассажирского SSJ-New передан на летно-испытательную станцию Андрей Аркадьев Состоялась первая заправка самолета топливом. © Видео: ОАК © Фото: ОАК Читайте нас на: Первый опытный образец пассажирского ближнемагистрального самолета SSJ-New передан на летно-испытательную станцию, сообщает пресс-служба Ростеха. Лайнер изготовлен в производственном центре корпорации «Иркут» в Комсомольске-на-Амуре. Специалисты приступили к комплексу наземных испытаний, уже состоялась первая заправка самолета топливом. SSJ New - это импортозамещенная версия Sukhoi Superjet 100. Лайнер будет оснащаться отечественным двигателем ПД-8, разработанным предприятиями Объединенной двигателестроительной корпорации. Весной сообщалось о завершении строительства в Комсомольске-на-Амуре новой летно-испытательной станции для самолета. После первого полета SSJ New будет представлен Росавиации для проведения сертификационных испытаний, по итогам которых импортозамещенные системы будут одобрены к использованию. В феврале вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что у России появится возможность поставлять самолеты SSJ New и МС-21 отечественного производства в страны ближнего зарубежья после 2025 года, а в дальнее зарубежье - после 2027 года. Экспертное мнение и аналитика