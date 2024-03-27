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Импортозамещенный Superjet 100 начнет полеты с пассажирами в 2026 году

Сейчас разработчики Superjet 100 испытывают отечественные системы самолета, некоторые из которых были впервые полностью созданы в России.
Владимир Расходчиков 2024-03-27 07:12:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пассажиры впервые смогут полететь на импортозамещенном варианте самолета Superjet 100 (SJ-100) после проведения всех заводских испытаний. По плану они должны завершиться до конца 2025 года. Специалистам еще предстоит проверить, как пришедшие на замену западным отечественные системы самолета будут работать в связке. Об этом в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» рассказал гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.

«Как только этап заводских испытаний будет завершен, на котором будут отработаны все импортозамещенные системы, установленные на первом опытном самолете, и мы будем уверены, что полет будет безопасен, так сразу он осуществится. Я думаю, начало, скорее всего, 26-го года», - объяснил он.

Богинский подчеркнул, что в производстве отечественных систем для SJ-100 участвуют более тысячи предприятий по всей стране, причем некоторые из них в России еще не создавались. Именно поэтому все требует тщательной проверки и испытаний.

Также конструкторы заложили в SJ-100 возможность модернизации по типу самолетов Airbus и Boeing, превратив отечественную разработку, по сути, в платформу, которая еще будет существовать в том или ином виде до 50 лет.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Новый русский Суперджет» на сайте телеканала «Звезда» и на «Звезде Плюс». Вы узнаете об уникальных особенностях импортозамещенного самолета SJ-100 и увидите, как проходят испытания его отечественные системы, некоторые из которых созданы в России впервые.

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