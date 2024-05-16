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Лавров назвал реалистичной инициативу КНР по Украине

Глава МИД РФ предложил начать мирные переговоры по Украине с поиска первопричин конфликта.
Ян Брацкий 2024-05-16 12:26:13
© Фото: Wang Tiancong, Xin Hua, Global Look Press

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал китайскую инициативу по достижению мира на Украине наиболее реалистичной.

«Мы никогда не говорили китайским товарищам: "Давайте что-нибудь поправим в вашей инициативе". Мы предлагаем начать разговор на основе ключевой части китайской инициативы - разобраться в первопричинах», - отметил глава МИД РФ.

Ранее президент Владимир Путин поблагодарил своего китайского коллегу Си Цзиньпина за вклад Китая в вопрос урегулирования ситуации на Украине. Председатель КНР в свою очередь заверил, что Пекин и Москва выступают со схожих позиций, считая верным путем политическое решение конфликта.

Последний раунд переговоров России и Украины состоялся в конце марта 2022 года в Стамбуле. Итоговый документ после многочасовой встречи был практически готов, но из-за действий властей Великобритании украинская сторона свернула диалог. Позже Владимир Зеленский законодательно запретил любые переговоры с Владимиром Путиным. При этом Кремль неоднократно заявлял о своей готовности их возобновить.

#Китай #Украина #Лавров #МИД РФ #переговоры #мирный план
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