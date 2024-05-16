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Путин представил Си Цзиньпину членов российской делегации

С главой государства в столицу КНР прилетели вице-премьеры, представители силового блока, РЖД, Роскосмоса, Росатома, два десятка губернаторов и бизнесмены.
Ян Брацкий 2024-05-16 06:32:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином представил китайскому лидеру многочисленных членов своей делегации. Вместе с главой государства в Пекин прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, почти четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса. А именно: первый вице-премьер Денис Мантуров, зампреды правительства Дмитрий Чернышенко, Александр Новак, Юрий Трутнев, Татьяна Голикова.

Кроме того, участие в переговорах в расширенном формате примет глава ЦБ Эльвира Набиуллина, главы Минфина Антон Силуанов, Минэкономразвития Максим Решетников, Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, РЖД Олег Белозеров, Росатома Алексей Лихачев и многие другие. Участвовать в переговорах будут также Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

В Китае Владимир Путин проведет рабочие встречи с 16 по 17 мая. Путин и Си Цзиньпин обсудят широкий круг вопросов двустороннего партнерства, а также актуальные вопросы международного сотрудничества.

#Китай #Путин #делегация #Си Цзиньпин #переговоры #Пекин
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