Путин представил Си Цзиньпину членов российской делегации

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином представил китайскому лидеру многочисленных членов своей делегации. Вместе с главой государства в Пекин прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, почти четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса. А именно: первый вице-премьер Денис Мантуров, зампреды правительства Дмитрий Чернышенко, Александр Новак, Юрий Трутнев, Татьяна Голикова.

Кроме того, участие в переговорах в расширенном формате примет глава ЦБ Эльвира Набиуллина, главы Минфина Антон Силуанов, Минэкономразвития Максим Решетников, Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, РЖД Олег Белозеров, Росатома Алексей Лихачев и многие другие. Участвовать в переговорах будут также Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

В Китае Владимир Путин проведет рабочие встречи с 16 по 17 мая. Путин и Си Цзиньпин обсудят широкий круг вопросов двустороннего партнерства, а также актуальные вопросы международного сотрудничества.