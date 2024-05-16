Путин прибыл в Харбин в рамках госвизита в Китай

Сегодня вечером президент Владимир Путин в рамках двухдневного визита в Китай прибыл в Харбин. Ожидается, что там российский лидер примет участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.
Кроме того, запланирована встреча Владимира Путина со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
Напомним, накануне российский лидер прибыл в Китай с государственным визитом. Вместе с главой государства прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса.
В Пекине Владимир Путин провел несколько раундов переговоров с Си Цзиньпином. Они обсудили весь спектр отношений двух стран и глобальные вопросы.
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