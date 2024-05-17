«Ъ»: в России могут запретить ароматизаторы для вейпов

Правительство России может запретить продажу вейпов с ароматизированными жидкостями, пищевыми добавками и БАДами в качестве борьбы с «веществами, повышающими привлекательность» электронных сигарет. С проектом правительственного распоряжения ознакомился «Коммерсантъ».

По предложению правительства в продаже останутся жидкости для вейпов, содержащие никотин, дистиллированный глицерин и пропиленгликоль.

«Можно с уверенностью сказать, что подавляющее большинство ароматических добавок при нагревании превращаются в токсические вещества, образуют большое количество свободных радикалов. Просто не все добавки изучены на данный момент», - сказала главный научный сотрудник Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Галина Сахарова.

Мера направлена на сокращение потребления никотиносодержащей продукции в первую очередь среди молодежи, для которой вкус является главным фактором при выборе. По словам специалистов, основными потребителями подобных сигарет являются молодые люди 18-35 лет.

Напомним, ранее специалист Ирина Ле-Дейген объясняла опасность подобных сигарет иллюзией отсутствия вреда и манипуляцией выбором потребителя. На фоне подобных рисков с предложением об ужесточении мер за продажу вейпов детям выступил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.