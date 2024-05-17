МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Ъ»: в России могут запретить ароматизаторы для вейпов

Если законопроект по запрету будет принят, в продаже останутся только вейпы, содержащие никотин.
Елизавета Кондрикова 2024-05-17 07:27:38
© Фото: Moritz Frankenberg, dpa Globallookpress

Правительство России может запретить продажу вейпов с ароматизированными жидкостями, пищевыми добавками и БАДами в качестве борьбы с «веществами, повышающими привлекательность» электронных сигарет. С проектом правительственного распоряжения ознакомился «Коммерсантъ».

По предложению правительства в продаже останутся жидкости для вейпов, содержащие никотин, дистиллированный глицерин и пропиленгликоль.

«Можно с уверенностью сказать, что подавляющее большинство ароматических добавок при нагревании превращаются в токсические вещества, образуют большое количество свободных радикалов. Просто не все добавки изучены на данный момент», - сказала главный научный сотрудник Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Галина Сахарова.

Мера направлена на сокращение потребления никотиносодержащей продукции в первую очередь среди молодежи, для которой вкус является главным фактором при выборе. По словам специалистов, основными потребителями подобных сигарет являются молодые люди 18-35 лет.

Напомним, ранее специалист Ирина Ле-Дейген объясняла опасность подобных сигарет иллюзией отсутствия вреда и манипуляцией выбором потребителя. На фоне подобных рисков с предложением об ужесточении мер за продажу вейпов детям выступил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

#минздрав #Запрет #никотин #вейпы #ароматизаторы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 