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Володин предложил повысить штрафы за продажу вейпов детям

Вячеслав Володин предложил приостанавливать работу торговых точек предпринимателей - нарушителей.
Ян Брацкий 2024-04-07 10:05:21
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Наказание за продажу вейпов несовершеннолетним необходимо ужесточить. С таким предложением выступил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Помимо прочего, он предложил увеличить суммы штрафов и приостанавливать работу торговых точек.

Спикер Госдумы напомнил, что с 1 апреля 2024 года действует административная ответственность за продажу табачных изделий без маркировки или несовершеннолетним. За это предусмотрен штраф до одного миллиона рублей с конфискацией имущества.

«Правильно будет ввести более эффективное наказание для безответственных предпринимателей, например, в виде приостановления работы торговой точки, а также увеличить штрафы за нарушение закона до размеров, которые побудят не продавать вейпы несовершеннолетним», - написал Володин в Telegram-канале.

Напомним, первого июня прошлого года в России вступил в силу запрет на продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним. Их продажа разрешена только в магазинах и павильонах. Реализация продукции на выставках, ярмарках, дистанционным способом и при помощи автоматов - под запретом. Кроме того, нельзя открыто выкладывать вейпы на прилавках в торговых точках.

#в стране и мире #Запрет #Госдума РФ #володин #вейпы
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