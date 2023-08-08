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Иллюзия отсутствия вреда: почему в России хотят запретить ароматизаторы для вейпов

Елизавета Пронина
21:59 08.08.2023
Соответствующий законопроект вскоре направят на рассмотрение в правительство.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В ближайшее время законопроект, запрещающий ароматические добавки для вейпов, направят на рассмотрение в правительство России. Как отметили в комитете Госдумы по молодежной политике, ароматизаторы создают иллюзию отсутствия вреда и манипулируют выбором потребителя.

«Это феномен хорошо известной психологии. Только раньше он использовался производителями каких-то продуктов питания с очень яркими вкусами, то теперь точно такой же прием используют и при производстве очень ароматных жидкостей для вейпов», - отмечает доцент кафедры химической энзимологии МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Ле-Дейген.

Ранее в магазинах уже ужесточили продажу никотинсодержащей продукции. Закрытые шторки открывают только по просьбе покупателя и после предъявления паспорта. Большое количество предложений о продаже вейпов есть и в интернете. Даже с доставкой и без уточнения возраста покупателей.

Продажа жидкостей для вейпа или самого устройства несовершеннолетним карается рублем. Но, помимо продаж в магазинах, бороться приходится и с интернет-торговлей.

«У нас с 1 июня действует закон ,когда мы прировняли вейп к табаку. В большинстве  точек продажи вейпов ничего не соблюдается. Это показывает наш мониторинг. Тоже самое в интернете. 262 сайта сегодня продолжат продавать вейпы. Дело поставлено на промышленный поток. Делают вид, что ничего не происходит, и никаких законов они не знают», - отмечает председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Напомним, с 1 июня в России начали действовать ограничения на продажу вейпов. Теперь их можно купить только в магазинах и павильонах. Реализация на выставках, ярмарках, при помощи автоматов и дистанционным способом запрещена. Нельзя осуществлять и открытую выкладку и демонстрацию устройств в торговых точках. Под запрет попала и продажа вейпов несовершеннолетним.

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