Вучич словами маршала Жукова ответил на давление Запада

На Генеральной ассамблее ООН президент Сербии Александр Вучич процитировал слова маршала СССР Георгия Константиновича Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма, комментируя ожидаемую резолюцию о «геноциде в Сребренице». Ее рассмотрят 23 мая.

«Я примирился со своей политической судьбой. Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе нам никогда не простят, что мы их освободили», - сказал он.

Сербский лидер подчеркнул, что он не является Жуковым, он - маленький человек, избранный президент одной малой, но свободолюбивой страны. Вучич пообещал сделать все «для сохранения чести Сербии», передает РИА Новости.

Резолюция, которая предложена к рассмотрению на ГА ООН, содержит три цели - упразднение Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ), ревизия вердиктов об ответственности РС БиГ в конфликте 1992-1995 года и создание возможности для иска против Сербии за возмещение военного ущерба.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что проект этой резолюции носит исключительно политический характер и может привести к дестабилизации всего балканского региона. По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, резолюция о геноциде в Сребренице преследует цель «сломать сербов», которые «слишком самостоятельны в своих действиях». Так как сербы не устраивают Запад тем, что не хотят присоединяться к санкциям против России и слишком своенравны.

Напомним, проект резолюции осуждает отрицание геноцида в Сребренице и предлагает сделать 11 июня днем осмысления событий 1995 года, при которых в городе погибли более восьми тысяч мусульман. События произошли после перехода Сребреницы под контроль сербских формирований. Современная Сербия признает факт смертей, однако выступает против термина «геноцид».