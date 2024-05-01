Небензя: проект резолюции по Сребренице нарушает Дейтонское соглашение

Проект резолюции о «геноциде в Сребренице» подрывает Дейтонское соглашение, его продвижение может привести к дестабилизиации балканского региона, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Не вызывает сомнений, что эти действия носят исключительно политический характер, это сознательное нарушение мирного соглашения и грубейшая узурпация дейтонских функций Президиума БиГ», - цитирует РИА Новости слова дипломата, сказанные им на заседании Совбеза ООН.

Он добавил, что последствия признания геноцидом событий в Сребренице в 1995 году могут выйти за пределы Боснии и Герцеговины и привести к дестабилизации всего балканского региона.

По мнению постпреда, факт, что мера была предложена Германией, является очень циничным, в особенности, учитывая роль ФРГ как страны, устроившей «крупнейший геноцид» XX века.

Напомним, проект резолюции осуждает отрицание геноцида в Сребренице и предлагает сделать 11 июня днем осмысления событий 1995 года, при которых в городе погибли более восьми тысяч мусульман. События произошли после перехода Сребреницы под контроль сербских формирований. Современная Сербия признает факт смертей, однако выступает против термина «геноцид».