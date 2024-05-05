Лавров заявил, что резолюция по Сребренице имеет цель «сломать сербов»

Резолюция о геноциде в Сребренице преследует цель «сломать сербов», которые «слишком самостоятельны в своих действиях», заявил в интервью боснийскому телеканалу «АТВ» глава МИД России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ отметил, что сербы не устраивают Запад тем, что не хотят присоединяться к санкциям против России и слишком своенравны. Кроме того, в Белграде не признают независимость самопровозглашенного Косово и сопротивляются членству этой территории в международных организациях.

Сербию фактически поставили перед выбором: если страна хочет войти в Европейский Союз, то они должны и признать Косово, и ввести санкции против России, потому что членство в ЕС автоматически предполагает борьбу с Россией, сказал глава МИД России.

Десять лет назад в Совете Безопасности ООН западные страны уже пытались провести такую резолюцию, но тогда Россия использовала право вето, напомнил Лавров. Теперь проект резолюции о геноциде в Сребренице в Генассамблею ООН внесли ФРГ и Руанда.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что проект этой резолюции носит исключительно политический характер и может привести к дестабилизации всего балканского региона.