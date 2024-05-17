Путин постоянно контактировал с Зеленским до острой фазы конфликта

Российский президент Владимир Путин был в постоянном контакте с Владимиром Зеленским до наступления острой фаза конфликта на Украине. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Харбине.

«Мы раньше с ним общались, были в постоянном контакте до того, как конфликт вышел в острую фазу вооруженной борьбы», - сказал российский президент.

Напомним, Владимир Путин также заявил, что легитимность Зеленского после истечение срока его президентских полномочий определяется политической и правовой системой Украины. По словам главы государства, данный вопрос для России имеет значение, так как подписывать «судьбоносные документы» возможно только с легитимным правительством.

Отметим, что ситуация на Украине стала одной из основных тем общения российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на двусторонних переговорах в рамках государственного визита.