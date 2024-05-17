Путин заявил, что легитимность Зеленского имеет значение для России

Легитимность Владимира Зеленского после истечение срока его президентских полномочий 20 мая определяется политической и правовой системой Украины, в частности, Конституционным судом, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Харбине.

«На этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины», - сказал Путин, отвечая на вопрос, будет ли Россия считать Зеленского легитимным президентом после 20 мая.

Он добавил, что для России вопрос легитимности Зеленского имеет значение, так как подписывать «судьбоносные документы» возможно только с легитимным правительством.

Напомним, полномочия Зеленского, избранного в 2019 году в качестве президента Украины, истекают 20 мая текущего года. Однако в стране не были запланированы президентские выборы ввиду военного положения.

В ходе пресс-конференции российский лидер также назвал итоги Стамбульских договоренностей базой для мирных переговоров по украинскому кризису. По его словам, этот документ важен, так как на нем практически стояла подпись главы украинской делегации.