Футболиста «Спартака» Промеса освободили из-под стражи в Дубае

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес освобожден из-под стражи в Дубае. Об этом сообщила голландская газета Parool.

«Футболист Квинси Промес был освобожден в Дубае на определенных условиях», - сообщает издание.

Все это время футболист московского «Спартака» находился в тюрьме. Там ему разрешали трижды в неделю заниматься спортом. Также в течение дня он имел право выходить из камеры для просмотра телевизора. Промес находился в помещении для шестерых, однако, помимо них, на полу спали от 10 до 20 заключенных. Обритый наголо Промес имел право принимать посетителей.

Напомним, спортсмена задержали в марте прошлого года в аэропорту Аль-Мактум и доставили в полицейский участок. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Когда решение было вынесено, игрок находился на клубных сборах с командой в ОАЭ.