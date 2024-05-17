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Футболиста «Спартака» Промеса освободили из-под стражи в Дубае

Футболист Квинси Промес у себя на родине в Нидерландах осужден на шесть лет по уголовному делу о контрабанде наркотиков.
Ян Брацкий 2024-05-17 11:58:00
© Фото: Stupnikov Alexander, spartak.com, Global Look Press

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес освобожден из-под стражи в Дубае. Об этом сообщила голландская газета Parool.  

«Футболист Квинси Промес был освобожден в Дубае на определенных условиях», - сообщает издание.

Все это время футболист московского «Спартака» находился в тюрьме. Там ему разрешали трижды в неделю заниматься спортом. Также в течение дня он имел право выходить из камеры для просмотра телевизора. Промес находился в помещении для шестерых, однако, помимо них, на полу спали от 10 до 20 заключенных. Обритый наголо Промес имел право принимать посетителей.

Напомним, спортсмена задержали в марте прошлого года в аэропорту Аль-Мактум и доставили в полицейский участок. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Когда решение было вынесено, игрок находился на клубных сборах с командой в ОАЭ.

#Спорт #в стране и мире #оаэ #Спартак #суд #Квинси Промес
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