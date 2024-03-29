Стали известны тюремные условия нападающего «Спартака» Промеса в ОАЭ

Нидерландскому футболисту московского «Спартака» Квинси Промесу в тюрьме в Объединенных Арабских Эмиратах разрешают три раза в неделю заниматься спортом. Об этом пишет De Telegraaf.

Издание сообщило, что футболист может выходить из камеры в течение дня для просмотра телевизора. По данным газеты, Квинси Промес находится в камере для шестерых человек, однако помимо них от 10 до 20 заключенных спят на полу.

Футболиста обрили наголо. Ему не разрешается принимать посетителей, пишет газета.

Ранее президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что «Спартаку» остается лишь сочувствовать из-за потери Промеса. По его мнению, футболист был одним из сильнейших игроков российского футбола.

Напомним, что суд Амстердама приговорил Квинси Промеса к полутора годам тюремного заключения за нападение на кузена в 2020 году. После этого спортстмен был приговорен к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. Решение суда застало спортсмена в Объединенных Арабских Эмиратах, где он находился на клубных сборах. Футболист был задержан в аэропорту Аль-Мактум из-за оставления места дорожно-транспортного происшествия.